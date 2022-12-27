أوكرانيا تكشف: روسيا تسيطر على 2% فقط من أراضي خاركيف

أعلن مسؤول عسكري أوكرانيّ أنّ أقل من 2% من أراضي منطقة خاركيف، ما زالت تحت سيطرة موسكو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في كييف.

فقد قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، في مؤتمر صحافي، أنّ هناك في الوقت الحالي 29 مستوطنة تحت سيطرة روسيا، موضحًا أن تلك النسبة تشكّل فعليًا 2% من أراضي المنطقة.

المسؤول العسكري أضاف أن القوات الأوكرانية ما زالت على اتصال بكل من هذه المستوطنات في خاركيف، وأوضح أن الإجراءات ما زالت جارية لتحقيق الاستقرار في الأراضي المحررة بالمنطقة.

خاركيف أكثر المناطق تضررًا

أتت هذه التطورات بينما أعلنت كييف الأسبوع الماضي، أن خاركيف أكثر المناطق تضررًا إثر الضربات الروسية التي استهدفت البينة التحتية في البلاد مؤخراً.

فقد أوضح النائب الأول لوزير الداخلية يفغيني ينين، للتلفزيون الأوكراني، أن منطقة خاركيف هي الأكثر تضررًا، مؤكدًا أن 112 من قراها معزولة، بينما في منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من 90 (قرية) ومنطقة ميكولايف 82 ومنطقة زابوريجيا 76 ولوغانسك 43″.

فيما أضاف أن أكثر من 500 بلدة أوكرانية باتت من دون كهرباء بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضرارًا كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية.

انتصارات للأوكران في خاركييف

كذلك ذكر أن روسيا تواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد، مضيفًا أن هناك 507 بلدات في 8 مناطق من البلاد محرومة من التيار الكهربائي.

ضربات مركّزة

يذكر أن روسيا كانت أطلقت خلال الفترة الماضية استراتيجية جديدة تقضي بضرب المرافق والبنى التحتية الأوكرانية كان لخاركيف نصيب كبير منها.

كما نفذت وابلاً من الضربات الصاروخية الأسبوع الماضي، استهدفت مرافق الطاقة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

في حين يثير احتمال توجيه ضربات روسية جديدة لشبكة الطاقة الأوكرانية مخاوف من شتاء معقد خصوصًا للسكان المدنيين، ومن موجة جديدة من اللاجئين خارج البلاد.