أوكرانيا تكشف عن الوقت الذي تحتاجه لتطهير أراضيها من الألغام

أعلن “أولكسندر خورونزي” المتحدث باسم خدمة الطوارئ الرسمية الأوكرانية أن بلاده ستحتاج إلى عقد على الأقل لإزالة جميع الألغام والمتفجرات من أراضيها ومياهها الإقليمية عندما تنتهي الحرب بينها وبين روسيا.

وأشار المسؤول الى أن بلاده تمكنت من تطهير 620 كيلومترًا مربعًا من أراضيها كانت تتناثر فيها آلاف العبوات الناسفة من بينها 2000 قبلة سقطت عليها من الجو، لكن هناك قرابة 300 ألف كيلومتر لا تزال تعتبر “ملوثة”.

وتعادل هذه المنطقة نصف مساحة أوكرانيا تقريبا ونحو مساحة إيطاليا.

وقال المتحدث: “نحتاج إلى ما يصل إلى عشر سنوات، هذا هو الرقم مع التفاؤل. لأننا لا نعرف ما يحدث في الأراضي التي يدور بها القتال في الوقت الحالي”.

وأضاف خورونزي في مؤتمر صحفي: “فقط تخيلوا عدد القنابل التي ألقاها العدو علينا”.

الى ذلك، لفت الى أن الأولوية الأولى ستكون لنزع الألغام في البنية التحتية والمناطق السكنية والطرق، لكنّ الأمر سيستغرق وقتًا أطول بالنسبة لتطهير الغابات والأنهار والسواحل.

وغزت روسيا أوكرانيا يوم 24 شباط في ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وتطهيرها من القوميين الخطرين. وتستنكر أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون هذا القول باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن حرب عدوانية ليس لها مبرر.

هذا وتشترط روسيا على أوكرانيا نزع الألغام من الموانئ لتحرير شحنات الحبوب الأوكرانية العالقة.

وفي وقت سابق، اعتبر مدير اتحاد الحبوب الأوكراني (يو.جي.إيه) “سيرهي إيفاشينكو” أن تركيا، التي تتفاوض مع روسيا لتأمين مسارات آمنة لصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة، ليس لديها النفوذ الكافي للتصرف كضامن.

وأمام مؤتمر للحبوب عبر الإنترنت في كييف، لفت الى أن إزالة الألغام الموجودة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود هي عملية قد تستغرق ما يصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، وأن على القوات البحرية التركية والرومانية المشاركة في العملية.