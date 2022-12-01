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كييف تكشف لأول مرة عدد قتلى الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2022 2:30 صباحًا
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك لشبكة تلفزيونية أوكرانية (الخميس 1-12-2022) إن القوات المسلحة لبلاده فقدت ما بين عشرة آلاف و 13 ألف جندي حتى الآن في الحرب مع روسيا.

وهذه التصريحات هي على ما يبدو أول تقييم لعدد القتلى منذ نهاية أغسطس آب عندما قال قائد القوات المسلحة إن قرابة تسعة آلاف جندي قتلوا في الحرب.

وقال بودولاك للقناة 24 “لدينا أرقام رسمية من هيئة الأركان العامة وأرقام رسمية من القيادة العليا ووفقا لتقديراتهم قُتل (بين) 10 آلاف و12500”.

وأضاف “نحن صريحون في الحديث عن عدد القتلى”، مشيرا إلى أن عدد الجنود المصابين أكبر من القتلى.

وقال أوليكسي أرستوفيتش مستشار زيلينسكي في مقابلة عبر دائرة تلفزيونية أمس الأربعاء إن حصيلة القتلى الروس نحو سبعة أضعاف مثلها من الأوكرانيين.

وكان الجيش الأوكراني، قد قال في البيان الصادر عنه يوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 86 ألفا و710 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وأضاف الجيش الأوكراني في بيانه:” أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2901 دبابة و5 آلاف و848 من المركبات المدرعة و1896 من النظم المدفعية و395 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و278 طائرة و261 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 163 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و406 من المركبات وخزانات وقود و1547 طائرة بدون طيار”.

    المصدر :
  • رويترز

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