الجمعة 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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أوكرانيا تلقت تعهدات بمساعدات عسكرية اضافية

منذ 35 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف اليوم الخميس، إن الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.

وكتب ريزنيكوف على تويتر عقب القمة التي عقدت يومي الثلثاء والأربعاء في عاصمة ليتوانيا: “الاجتماعات في فيلنيوس كانت مثمرة للغاية”.

وقال: “ستتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو من الشركاء الدوليين”.

وذكر على تويتر أن سبع دول قدمت حزم مساعدات عسكرية في فيلنيوس، حيث أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة من الاجتماعات مع قادة أجانب.

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