أوكرانيا تمنع منتخباتها من التنافس مع روسيا وروسيا البيضاء

بعدما تسببت الحرب الروسية الاوكرانية في مقتل عشرات الآلاف ودمار عدة مدن وشردت الملايين، ومع دخولها شهرها الرابع عشر.

فيما قررت وزارة الرياضة الأوكرانية الجمعة منعت المنتخبات الرياضية الوطنية من التنافس في المسابقات الأولمبية وغير الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة التي تضم متنافسين من روسيا وروسيا البيضاء.

وجاء القرار، الذي انتقده بعض الرياضيين الأوكرانيين، بعد أن أغضبت اللجنة الأولمبية الدولية كييف بتمهيد الطريق أمام الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء للتنافس كمحايدين رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير\شباط من العام الماضي، مستخدمة في البداية حليفتها روسيا البيضاء كنقطة انطلاق للقوات المتوجهة نحو كييف فيما وصفته روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وتسببت الحرب، التي دخلت شهرها 14 الآن، في مقتل عشرات الآلاف ودمرت مدنا وشردت الملايين.

وسبق أن حذرت أوكرانيا اتحاداتها الرياضية من أنها ستجردهم من وضعهم الحالي إذا تنافس الرياضيون على الصعيد الدولي مع رياضيين من روسيا وروسيا البيضاء.

ونُشر القرار على موقع وزارة الرياضة على الإنترنت ووقعه نائب وزير الرياضة ماتفي بيدني.

وانتقد بعض الرياضيين الأوكرانيين، بينهم متسابق التزلج الأولمبي فلاديسلاف هراسكيفيتش، الحظر قائلا إنه سيؤدي إلى تدمير الرياضة الأوكرانية.

وكتب على حسابه في تويتر “إذا لم يشارك الأوكرانيون في المسابقات، فإننا نخلي الملاعب الرياضية الدولية تماما ونمنح ممثلي روسيا وروسيا البيضاء الفرصة للترويج لرواياتهم ودعايتهم”.

وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا وروسيا البيضاء، لكنها أوصت في أواخر مارس آذار الماضي بالسماح للاعبيهما بالمنافسة بصفتهم محايدين في المسابقات الدولية.

كما فتحت الباب للسماح لهم بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل في باريس.