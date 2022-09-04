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أوكرانيا تنتظر مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو هذا الأسبوع

منذ 15 ثانية
علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

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أفاد رئيس الوزراء الأوكراني “دنيس شميهال” بأن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو (4.98 مليار دولار) من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد والجيش، والاستعداد لحلول فصل الشتاء.

وقال شميهال في بيان عبر تيليجرام قبيل محادثات مع الرئيس الألماني “فرانك فالتر شتاينماير”: “سيساعد هذا في ضمان استقرار اقتصادنا ودعم الجيش… وفي موسم الشتاء”.

يستنزف الغزو الروسي لأوكرانيا موارد البلاد، وسعت كييف مرارا للحصول على مساعدات مالية من الاتحاد والولايات المتحدة ومقرضين دوليين.

ومن المتوقع أن يلتقي شميهال، الذي وصل إلى برلين في ساعة متأخرة من مساء السبت 3 أيلول، مع المستشار الألماني أولاف شولتس ومسؤولين آخرين.

وتوقع شميهال في بيانه أن تزود ألمانيا كييف بأنظمة دفاع جوي متطورة في الخريف المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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