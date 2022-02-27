أوكرانيا توافق على محادثات مع روسيا على الحدود مع بيلاروس

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأحد، أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا على الحدود مع بيلاروس قرب تشيرنوبيل، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية إن “الوفد الأوكراني سيلتقي (الوفد) الروسي دون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات”.

وأكدت الرئاسة أن رئيس بيلاروس، الموالي لروسيا، “تعهد بالحفاظ على سلامة وفدنا”.

ونفذت روسبا جزءا من غزوها لأوكرانيا، من بيلاروس.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتهم أوكرانيا بـ”إهدار الفرصة” لإجراء محادثات يريد أن يفرض عقدها في بيلاروس.

وقال بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن “الوفد الروسي موجود في مدينة غوميل البيلاروسية ومستعد للتفاوض مع ممثلي كييف، وهؤلاء لم ينتهزوا هذه الفرصة حتى الآن” بحسب بيان سابق، للكرملين.