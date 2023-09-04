الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تُحقّق تقدمًا على جبهتين.. وتستعيد مزيدًا من أراضيها

منذ 42 دقيقة
مدينة باخموت

مدينة باخموت

A A A
طباعة المقال

أعلنت أوكرانيا اليوم الإثنين، أنّ قواتها استعادت مزيدًا من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوبًا في هجومها المضاد على القوات الروسية.

وذكرت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار، أنّ القوات الأوكرانيّة استعادت الأسبوع الماضي نحو ثلاثة كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو/ أيار، بعد أشهر من القتال الشرس.

كما تحدثت ماليار عن “نجاح” لم تحدده في اتجاه قريتي نوفودانيليفكا ونوفوبروكوبيفكا في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكتبت على تطبيق “تيليغرام” أنّ أوكرانيا استعادت حتى الآن حوالي 47 كيلومترًا مربعًا من الأراضي حول باخموت منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو/ حزيران.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه التقارير. ولم تؤكد روسيا المكاسب الأوكرانية.

واستعادت أوكرانيا عددًا من القرى والتجمعات السكنية في هجومها المستمر منذ ثلاثة أشهر، لكن حقول الألغام والخنادق الروسية الممتدة على مساحات شاسعة أعاقت تقدم جنودها.

وقالت ماليار الأسبوع الماضي إن القوات الأوكرانية اخترقت أول خط من الدفاعات الروسية، وإن الجيش الأوكراني يتوقع الآن التقدم بسرعة أكبر.

وواصلت روسيا شن ضربات جوية على أهداف أوكرانية شملت البنية التحتية للموانئ، وأعلنت عن هجمات بطائرات مسيرة على أراضيها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يُوجّه سهامه نحو الغرب مجددًا: مستعدّون للعودة إلى "اتّفاق الحبوب"
رجب طيب أردوغان
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أردوغان يتفاءل بإحياء "اتفاق الحبوب".. ويُطالب أوكرانيا بتخفيف موقفها
طائرة روسية مسيرة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد نفي بوخارست.. أوكرانيا تُلوّح بأدّلة تُثبت تعرّض رومانيا لهجوم روسيّ

الأكثر قراءة

مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟
جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة