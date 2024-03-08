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أوكرانيا تُعين "فاليري زالوكني" سفيراً لها لدى بريطانيا

منذ 6 دقائق
"فاليري زالوكني"

"فاليري زالوكني"

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عيّنت أوكرانيا، فاليري زالوكني سفيراً لها لدى بريطانيا، أمس الخميس 7 مارس/آذار 2024، بعد شهر من إقالته من منصبه قائداً أعلى للقوات المسلحة في البلاد.

وجاء هذا الإعلان بينما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقي بوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن زيلينسكي “وافق على ترشيح فاليري زالوجني سفيراً فوق العادة ومفوضاً لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة” الخميس.

وأشاد زيلينسكي بتعيين زالوجني، قائلاً إن التحالف مع بريطانيا التي تعد من أبرز الداعمين لبلاده منذ بداية الحرب مع روسيا “يجب أن يصبح أقوى”.

وأضاف: “أبلغني زالوجني أن هذا هو الاتجاه الذي يود أن يتبعه.. الدبلوماسية”.

وأصبح زالوجني الذي أطلقت عليه وسائل إعلام أوكرانية لقب “الجنرال الحديدي”، رمزاً لمقاومة البلاد وحظي بمعدلات تأييد شعبية عالية جداً.

    المصدر :
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