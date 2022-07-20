أوكرانيا.. جسر رئيسي في خيرسون يتعرض "لأضرار جسيمة"

قالت السلطة المحلية التي عينتها موسكو في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا اليوم الأربعاء إن قصفا أوكرانيا ألحق أضرارا جسيمة بجسر أنتونيفسكي الرئيسي بالمنطقة.

وكان الجسر، وهو واحد من معبرين فقط يصلان القوات الروسية بالأراضي التي احتلتها على الضفة الغربية من نهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا، هدفا رئيسيا للقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة، واستخدمت كييف صواريخ عالية الدقة موردة من الولايات المتحدة في محاولة تدميره.

وأغلق فولوديمير سالدو رئيس الإدارة المحلية التي عينتها روسيا في خيرسون الجسر أمام مركبات الشحن صباح اليوم الأربعاء فيما وصفه بأنه “إجراء مؤقت” للسماح بأعمال إصلاح.

وقال مسؤولون محليون لوكالة الإعلام الروسية إن أوكرانيا قصفت الجسر في الساعة الرابعة صباحا مستخدمة 12 قذيفة من منظومة هيمارس الأمريكية وهو نظام مدفعية بعيد المدى وردته الولايات المتحدة وتأمل كييف أن يحول دفة الحرب لصالحها.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الإدارة المحلية قوله “إذا استمرت الضربات قد ينهار الجسر”.

ووصفت وزارة الدفاع البريطانية الجسر بأنه نقطة ضعف رئيسية للقوات الروسية.

وأضافت في تقرير المخابرات اليومي “إنه واحد من معبرين بريين فقط على نهر دنيبرو يمكن لروسيا أن تزيد أو تسحب قواتها عن طريقهما من الأراضي التي احتلتها غربي النهر”.