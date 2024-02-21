أوكرانيا: روسيا أطلقت 19 طائرة مسيرة وستة صواريخ على البلاد الليلة الماضية

أكّدت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، أن روسيا أطلقت 19 طائرة مسيرة وستة صواريخ على البلاد الليلة الماضية وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 مسيرة وصاروخا واحدا.

وأضافت القوات الجوية على تطبيق تيليجرام أن بعض المسيرات التي لم يتم اعتراضها لم تصل إلى أهدافها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن المسيرات التي جرى تدميرها أُسقطت بشكل رئيسي في مناطق قريبة من خط المواجهة.

وذكرت القوات الجوية أنها أسقطت صاروخا موجها أرض-جو من طراز كيه.إتش-59 في منطقة بولتافا. وقالت إن روسيا أطلقت خمسة صواريخ أخرى، لكن سلاح الجو الأوكراني لم يذكر ما إذا كانت الصواريخ التي لم تُدمر قد وصلت إلى أهدافها.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي.