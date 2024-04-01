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أوكرانيا: روسيا استهدفت كييف بخمسة صواريخ تسيركون هذا العام

منذ 38 دقيقة
صواريخ تسيركون الروسية

صواريخ تسيركون الروسية

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قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف اليوم الاثنين ،1 أبريل /نيسان، إن روسيا استخدمت خمسة من صواريخ تسيركون الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لمهاجمة كييف منذ بداية العام.

وقالت الإدارة في منشور على تيليجرام إن هذه الهجمات هي من بين أكثر من 180 هجوما روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ شنت على العاصمة الأوكرانية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتقول روسيا إن صواريخ تسيركون التي يتم إطلاقها من البحر يبلغ مداها 1000 كيلومتر وتنطلق بسرعة تسعة أضعاف سرعة الصوت. وقال محللون عسكريون إن سرعة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قد تعني انخفاضا كبيرا في وقت رد الفعل للدفاعات الجوية والقدرة على مهاجمة أهداف كبيرة وعميقة وصعبة.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه السنوي إلى الأمة في 29 فبراير شباط، أن روسيا استخدمت صواريخ تسيركون في المعركة، دون أن يذكر المواقع التي تم استهدافها. ووصف تسيركون بأنه ضمن جيل جديد من أنظمة الأسلحة التي لا مثيل لها.

وقالت إدارة كييف إن المدينة تعرضت أيضا للقصف منذ بداية عام 2024 بستة أنواع أخرى من الصواريخ، منها صاروخ كيه.إتش-101، وهو صاروخ كروز يطلق من الجو وأطلق 113 منه حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

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