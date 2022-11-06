الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
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أوكرانيا: روسيا تدمر سفنا مدنية في خيرسون

منذ 9 دقائق
معركة حاسمة مرتقبة في خيرسون

معركة حاسمة مرتقبة في خيرسون

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اتهم الجيش الأوكراني روسيا، الأحد، بتدمير على نطاق واسع لسفن مدنية راسية على ضفاف نهر دنيبرو في منطقة خيرسون الجنوبية المحتلة التي تحاول القوات الأوكرانية الاستيلاء عليها.

وتمارس القوات الأوكرانية ضغوطا على نظيرتها الروسية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يقسم أوكرانيا، مما أثار تكهنات بأن القوات الروسية تستعد للتقهقر إلى الجانب الآخر.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إن الوقود من السفن المدمرة تسرب إلى دلتا النهر واتهم أيضا القوات الروسية بمصادرة محركات السفن ومعدات أخرى.

ولم تقدم هيئة الأركان أي تفسير لتصرفات موسكو. وتدمير السفن المدنية سيمنع القوات الأوكرانية من استخدامها إذا قررت العبور إلى الجانب الشرقي في حالة أي انسحاب روسي.

ولم تدل وزارة الدفاع الروسية بأي تعليق.

ويتوافق البيان مع التوتر المتصاعد في المنطقة، إذ قال المسؤولون الذين نصبتهم روسيا في المناطق المحتلة اليوم الأحد إن عملا تخريبيا تسبب في انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه في مدينة خيرسون وعدد من التجمعات السكنية.

    المصدر :
  • رويترز

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