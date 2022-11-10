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أوكرانيا: روسيا تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة للموت"

منذ ساعة واحدة
من مدينة خيرسون

من مدينة خيرسون

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قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني، الخميس، إن روسيا تريد تحويل خيرسون إلى “مدينة للموت” بعدما أمرت موسكو قواتها بالانسحاب من المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

واتهم ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي لرئيس أوكرانيا روسيا بزرع الألغام في كل مكان بدءا من الشقق السكنية وحتى الصرف الصحي والتخطيط لقصف خيرسون من الجانب الآخر من نهر دينبرو.

وكتب بودولياك على تويتر “تريد روسيا الاتحادية تحويل خيرسون إلى ‘مدينة للموت‘. يزرع الجيش الروسي الألغام في كل مكان بوسعهم زرعها فيه: الشقق السكنية والصرف الصحي. وتخطط المدفعية على الضفة الغربية لتحويل المدينة إلى أثر بعد عين”.

وأضاف “هذا هو شكل ‘العالم الروسي‘: جاءت ونهبت واحتفلت وقتلت ‘شهودا‘ وخلفت الدمار ورحلت”.

ولم تعلق روسيا على تصريحات بودولياك.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس الأربعاء أن القوات الروسية ستنسحب من الضفة الغربية لنهر دينبرو، التي تشمل خيرسون، وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي احتلتها روسيا منذ غزوها أوكرانيا في فبراير شباط.

وقال الجيش الأوكراني إنه لا يمكنه بعد تأكيد انسحاب القوات الروسية من خيرسون.

وقال البريجادير جنرال أوليكسي جروموف في إفادة إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تدع خيارا للقوات الروسية إلا الانسحاب.

وأضاف “ولكن في هذه اللحظة، لا يمكننا تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بما يسمى انسحاب القوات الروسية من خيرسون. سنواصل عملياتنا الهجومية وفقا لخطتنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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