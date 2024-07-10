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أوكرانيا: روسيا تطلق صواريخ على البنية التحتية لميناء أوديسا

منذ 15 ساعة
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

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قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت خمسة صواريخ و20 طائرة مسيرة لمهاجمة أوكرانيا في أثناء الليل وكانت البنية التحتية لميناء أوديسا من أهدافها.

وأسقطت القوات الجوية الأوكرانية 14 من أصل 20 طائرة مسيرة في الهجوم.

وقال حاكم منطقة أوديسا إن روسيا شنت هجوماً صاروخياً وقت الظهيرة، اليوم الجمعة، ألحق أضراراً بالبنية التحتية لميناء في المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا.

وأفاد حاكم منطقة أوديسا، على «تلغرام»، بإصابة شخص نتيجة شظايا الصواريخ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكانت منطقة أوديسا، التي تضم أحد أكبر الموانئ في أوكرانيا، هدفاً متكرراً للهجمات الروسية، وخاصة بعد انسحاب موسكو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وسمح بتصدير شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وكثفت روسيا هجماتها على المدينة الجنوبية منذ بداية عام 2024، وأطلقت طائرات مسيّرة وصواريخ بوتيرة شبه يومية.

    المصدر :
  • رويترز

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