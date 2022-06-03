أوكرانيا: روسيا تعتزم جعل سيفيرودونتيك “ماريوبول جديدة”

تواصل القوان الروسية تقدّمها في المدن الأوكرانية، اليوم الجمعة، محاولة تضييق الخناق على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية. وباتت موسكو تسيطر على “نحو 20%” من أراضيها بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي آخر المستجدات، تحصّنت القوات الأوكرانية خصوصًا في منطقة صناعية تتعرض لقصف روسي، كما حصل في نهاية الحصار الطويل لمدينة ماريوبول الاستراتيجية (جنوب شرق)، التي دُمّر الجزء الأكبر منها وسيطر عليها الروس أواخر نيسان.

واتّهم القادة الأوكرانيون في الأيام الأخيرة موسكو بأنها تعتزم جعل سيفيرودونتيك “ماريوبول جديدة”.

وأكدت روسيا الخميس أنها أوقفت تدفق “مرتزقة” أجانب يريدون القتال إلى جانب جيش كييف في أوكرانيا بعدما ألحقت بهم خسائر فادحة في الأسابيع الأخيرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن عدد المقاتلين الأجانب الموجودين في أوكرانيا “تراجع إلى النصف تقريبًا”، من 6600 إلى 3500، و”يفضّل عدد كبير منهم مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت”.

وتخسر القوات الأوكرانية يوميا ما قد يصل إلى مئة جندي، على ما أكد الرئيس الأوكراني في مقابلة مع الموقع الإخباري الأميركي “نيوزماكس” نشرت الأربعاء.

وقال الرئيس “الوضع في الشرق صعب للغاية (..) نخسر 60 إلى 100 جندي يوميا في القتال فيما يصاب نحو 500”.

“حرب استنزاف طويلة المدى”

وفي الإطار، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الخميس أن على الغرب الاستعداد لـ”حرب استنزاف طويلة المدى” في أوكرانيا، متحدثا في واشنطن بعد لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكد أن الحلف الأطلسي لا يريد الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، لكنه أشار في المقابل إلى “مسؤولية” الحلف في تقديم الدعم لأوكرانيا.