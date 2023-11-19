الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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أوكرانيا: روسيا تهاجم كييف بطائرات مسيرة في ثاني ليلة على التوالي

منذ 3 دقائق
قصف روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

قصف روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

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قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على المدينة في وقت مبكر اليوم الأحد لليلة الثانية على التوالي، في تصعيد لهجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف لعدة أسابيع.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليجرام إن “الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها…”.

وأضاف “ولهذا السبب تم الإعلان عن التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة”.

وقال بوبكو إنه وفقا للمعلومات الأولية، أصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ما يقرب من 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في كييف وضواحيها.

وأضاف أنه لم ترد أنباء أولية عن وقوع “أضرار جسيمة” أو سقوط ضحايا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تلك الأنباء. ولم يصدر أي تعليق من روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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