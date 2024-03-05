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أوكرانيا: زوارقنا المسيرة ألحقت أضراراً بسفينة للأسطول الروسي في البحر الأسود

منذ 51 دقيقة
سفينة روسية في البحر الأسود

سفينة روسية في البحر الأسود

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أفادت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، أن زوارق مسيرة أوكرانية ألحقت أضراراً بسفينة دورية تابعة للأسطول الروسي بالبحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم المحتلة.

وقالت المخابرات عبر تطبيق تيليجرام إن وحدتها الخاصة (المجموعة 13) هاجمت السفينة سيرجي كوتوف بالقرب من مضيق كيرتش.

وأضافت أن الهجوم ألحق أضرارا بالسفينة الروسية التي تبلغ قيمتها نحو 65 مليون دولار.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تيليجرام اليوم الثلاثاء “أسطول البحر الأسود الروسي هو رمز للاحتلال. لا يمكن أن يبقى في شبه جزيرة القرم الأوكرانية”، في إشارة واضحة إلى الهجوم.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقارير. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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