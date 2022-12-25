أوكرانيا: زوال الخطر بعد إنذارات من غارات جوية في جميع مناطق البلاد

أعلن مسؤولون أن صفارات الإنذار انطلقت في كييف وجميع المناطق الأوكرانية صباح اليوم الأحد لكن لم ترد تقارير عن أي هجمات روسية جديدة وأعلنت السلطات فيما بعد زوال الخطر.

وذكرت تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية أن صفارات الإنذار ربما انطلقت بعد أن حلقت طائرات روسية في سماء روسيا البيضاء وأن إعلان زوال الخطر صدر بعد عودتها لقواعدها.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتلفزيون الرسمي في وقت سابق من اليوم الأحد إن المقاتلات العسكرية الروسية تحلق على مدار الساعة تقريبا.

وأضاف: “لكننا زدنا من جاهزيتنا.. كل ما يحلق في الجو يجب أن يكون تحت سيطرتنا”.

وشنت روسيا سلسلة من الهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول مما قطع الكهرباء وتسبب في لجوء السلطات لقطع التيار بشكل طارئ في العديد من المناطق.