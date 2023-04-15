أوكرانيا: زيلينسكي بحث مع ماكرون زيارته للصين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بحث فيه الزعيمان زيارة ماكرون للصين.

وزار الرئيس الفرنسي الصين الأسبوع الماضي، وحث رئيسها شي جين بينغ على “إقناع” روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام “أخبرته عن الوضع على الجبهة والنوايا الأخرى الرامية لتحرير كل أراضينا… وأشدت بعزم فرنسا على تعزيز الدعم المهم لأوكرانيا في ساحة المعركة”.

وزار ماكرون الصين مع “جيش” من رجال الأعمال وقادة الشركات الكبرى. وحين وصل لمقابلة نظيره الصيني شي جين بينغ كانت استطلاعات الرأي في باريس تكشف عن انهيار في شعبية سيّد الاليزيه إلى مستوى غير مسبوق. والبعض رأى في رحلة ماكرون هروباً إلى الشرق لعلّه يعود من هناك بـ “غنائم” وبصورة أخرى من تلك التي التصقت به بسبب الصراع في بلاده بشأن إصلاح نظام التعاقد في بلاده.

أراد ماكرون أن يتقدم إلى الصين بصفته زعيماً أوروبيا وهو يعرف أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة بكين. دعا رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فان دير لاين للانضمام إلى رحلته والتخاطب مع الزعيم شي جين بينغ بلغة أوروبا بدولها الـ 27.

يستطيع ماكرون أن يستند على صقورية الرئيسة الأوروبية في ما عرف عنها من انتقاد لبكين وتحذير من دعمها لموسكو في حرب أوكرانيا.