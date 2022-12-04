أوكرانيا: سفينة محملة بالقمح لإثيوبيا تصل إلى ميناء في جيبوتي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن سفينة محملة بالقمح الأوكراني في طريقها إلى إثيوبيا وصلت إلى ميناء في جيبوتي المجاورة لها يوم (السبت 3-12-2022)، وهي أول سفينة تبحر في إطار حملة لإرسال الغذاء إلى الدول الأكثر عرضة للمجاعة والجفاف.

وأطلقت أوكرانيا والدول الحليفة يوم السبت الماضي مبادرة لتصدير ما قيمته 150 مليون دولار من الحبوب إلى إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال والكونجو وكينيا واليمن.

وقال زيلينسكي في تغريدة مصاحبة لمقطع قصير لسفينة تحمل 25 ألف طن من القمح لإثيوبيا “نشحن الطعام. نشحن الأمل”. وأوضح أنها وصلت إلى ميناء دوراليه في جيبوتي المجاورة لإثيوبيا.

وقال زيلينسكي يوم الجمعة إنه بحلول أوائل العام المقبل ستكون نحو 60 سفينة في المجمل قد نقلت شحنات من الحبوب في إطار المبادرة.