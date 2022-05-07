أوكرانيا.. سقوط عدد من الصواريخ على مدينة أوديسا

أعلن المتحدث باسم الإدارة الإقليمية “سيرهي براتشوك” في تصريحات تلفزيونية أنّ عدة صواريخ سقطت على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا اليوم السبت.

وأضاف براتشوك أن الضربات أصابت المدينة بعد تعرض أهداف في المنطقة المحيطة بأوديسا للقصف بأربعة صواريخ في وقت سابق.

ولم يُدل براتشوك بمزيد من التفاصيل بشأن الضربات الجديدة، قائلا إن الحقائق ما زال يجري تأكيدها. ولم يتسنَّ لرويترز حتى الآن التحقق من تفاصيل التقرير.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنّ القوات الروسية قصفت 18 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل تشمل مخازن أسلحة في داتشن قرب مدينة أوديسا الساحلية.

كما أعلنت تدمير كمية كبيرة من المعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة وبلدان أوروبية قرب محطة بوهودوخيف للسكك الحديدية في منطقة خاركيف.

من جانب آخر، دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إعادة فتح موانئ أوديسا للمساعدة في كبح أزمة الجوع العالمية.

وقال البرنامج، في بيان، الجمعة: “إذا لم يتم إعادة فتح الموانئ، فسوف تذهب جبال الحبوب سدى، بينما يكافح برنامج الأغذية والعالم للتعامل مع أزمة جوع عالمية كارثية بالفعل”.

وذكر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي “ديفيد بيزلي” في البيان: “في الوقت الحالي، صوامع الحبوب في أوكرانيا ممتلئة، بينما يتجه 44 مليون شخص حول العالم نحو المجاعة، و يتعين علينا فتح هذه الموانئ حتى يتمكن الطعام من الدخول والخروج من أوكرانيا”.