أوكرانيا.. سلسلة انفجارات تضرب مدينة خاركيف وتضرّر عدد من المباني

أفاد “إيجور تيريخوف”، عمدة خاركيف الأوكرانية، بأن سلسلة انفجارات ضربت المدينة.

وفي تصريحات صحفية، قال تيريخوف إن “القصف الليلي لخاركيف مستمر. واليوم هناك سلسلة انفجارات”.

وأشار إلى أن “المعلومات الواردة حتى الآن من منطقة نيميشليانسكي، تؤكد تضرر العديد من المباني”.

كما تضررت مؤسسة صناعة المواد الغذائية جراء هجوم صاروخي على مدينة بوجودوخيف في المنطقة.

ومنذ 25 تموز، تضررت 21 من أصل 24 ناطحة سحاب في خاركيف بسبب القصف.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” أن حكومته أمرت بالإجلاء الإلزامي للسكان في منطقة دونيتسك بشرق البلاد التي تشهد قتالا ضاريا مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في خطاب تلفزيوني في وقت متأخر من الليل، إن مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في مناطق القتال بإقليم دونباس الأكبر، والذي يضم دونيتسك بالإضافة إلى منطقة لوجانسك المجاورة، بحاجة إلى المغادرة.

وأضاف: “كلما غادر المزيد من الناس منطقة دونيتسك الآن، قلّ عدد الأشخاص الذين سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم” لافتًا الى أنه سيتم منح السكان تعويضات.

في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائبة رئيس الوزراء “إيرينا فيرشيتشوك” قولها إن عمليات الإجلاء يجب أن تتم قبل بدء شهور الشتاء حيث تدمرت البنية التحتية لإمدادات الغاز الطبيعي في المنطقة.