أوكرانيا: سنبدأ بتلقي صواريخ أتاكمز الأمريكية بشكل منتظم

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (الخميس 19-10-2023) إن بلاده ستحصل على صواريخ أتاكمز الأمريكية بعيدة المدى من الولايات المتحدة بانتظام.

جاء ذلك بعد يومين من تأكيد كييف استخدامها هذه الصواريخ لأول مرة.

وكان البيت الأبيض قال يوم الثلاثاء إنه زود كييف بصواريخ أتاكمز، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت هذه الصواريخ في المعارك.

ودأبت كييف على المطالبة بمنحها هذه الصواريخ، مشيرة إلى أنها يمكن أن تغير مسار الحرب مع روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع الحصول على شحنات منتظمة بأعداد أكبر من الصواريخ، قال كوليبا “هذا هو المعنى”.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون “هذه نتيجة مباشرة للاتفاق بين الرئيس زيلينسكي والرئيس (الأمريكي جو) بايدن الذي توصلا إليه في واشنطن خلال اجتماع أواخر سبتمبر”.

ولم يتضح بعد عدد الصواريخ التي سلمتها واشنطن لكييف بالفعل. غير أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين غربيين قولهم إن الولايات المتحدة أرسلت نحو 20 صاروخا منها حتى الآن.