الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا: سنبدأ بتلقي صواريخ أتاكمز الأمريكية بشكل منتظم

منذ 44 دقيقة
صواريخ أتاكمز

صواريخ أتاكمز

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (الخميس 19-10-2023) إن بلاده ستحصل على صواريخ أتاكمز الأمريكية بعيدة المدى من الولايات المتحدة بانتظام.

جاء ذلك بعد يومين من تأكيد كييف استخدامها هذه الصواريخ لأول مرة.

وكان البيت الأبيض قال يوم الثلاثاء إنه زود كييف بصواريخ أتاكمز، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت هذه الصواريخ في المعارك.

ودأبت كييف على المطالبة بمنحها هذه الصواريخ، مشيرة إلى أنها يمكن أن تغير مسار الحرب مع روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع الحصول على شحنات منتظمة بأعداد أكبر من الصواريخ، قال كوليبا “هذا هو المعنى”.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون “هذه نتيجة مباشرة للاتفاق بين الرئيس زيلينسكي والرئيس (الأمريكي جو) بايدن الذي توصلا إليه في واشنطن خلال اجتماع أواخر سبتمبر”.

ولم يتضح بعد عدد الصواريخ التي سلمتها واشنطن لكييف بالفعل. غير أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين غربيين قولهم إن الولايات المتحدة أرسلت نحو 20 صاروخا منها حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
طوفان الأقصى
وزير الدفاع الإسرائيلي للجنود: سترون غزة "من الداخل" قريباً!
شاحنات المساعدات تنتظر فتح معبر رفح
فريضة الحج 2023
الصحة العالمية: المساعدات الطبية "جاهزة للانطلاق" إلى داخل غزة
سيارة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني
طوفان الأقصى
استشهاد 9 فلسطينيين في مخيم نور شمس في طولكرم

الأكثر قراءة

علما تركيا وإسرائيل
سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
خبير عسكري يكشف أوراق كتائب القسام "الرابحة" في المرحلة المقبلة
علم حزب الله
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. دعوة من "حزب الله"!