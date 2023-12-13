الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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أوكرانيا: صادرات الحبوب انخفضت إلى نحو 14.7 مليون طن

منذ 44 دقيقة
الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأوكرانية الأربعاء أن صادرات الحبوب انخفضت إلى نحو 14.7 مليون طن متري حتى الآن في الموسم التسويقي من يوليو\تموز 2023 حتى يونيو\حزيران 2024.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت حوالي 20 مليون طن من الحبوب حتى 16 ديسمبر\كانون الأول من العام الماضي.

وأوضحت بيانات الوزارة أيضا أن أوكرانيا صدرت 1.6 مليون طن من الحبوب في ديسمبر\كانون الأول هذا العام.

وتشمل الكمية المصدرة هذا الموسم 6.3 مليون طن من القمح و7.4 مليون طن من الذرة و914 ألف طن من الشعير.

وفي الموسم السابق حتى 16 ديسمبر\كانون الأول، صدرت أوكرانيا 7.4 مليون طن من القمح و10.9 مليون طن من الذرة و1.5 مليون طن من الشعير.

وعادة ما تقوم أوكرانيا بشحن معظم صادراتها عبر موانئها على البحر الأسود.

    المصدر :
  • رويترز

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