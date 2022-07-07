أوكرانيا: صاروخ روسي يصيب ناقلة محملة بالديزل

أفادت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء اليوم الخميس نقلا عن الجيش الأوكراني بأن صاروخا روسيا أصاب ناقلة محملة بالديزل كانت تنجرف في البحر الأسود منذ أكثر من أربعة أشهر.

وتعرضت الناقلة (ميلينيال سبيريت) التي ترفع علم مولدوفا إلى القصف مرتين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وأصيبت الناقلة لأول مرة بصاروخ أُطلق من سفينة حربية بعد أيام من الغزو. وقالت مولدوفا في ذلك الوقت إن طاقم السفينة كان روسيا وأن اثنين أصيبا بجروح خطيرة.

وقالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا إنه عندما تعرضت السفينة للقصف في فبراير شباط كان على متنها أكثر من 500 طن من الديزل وإنها كانت تنجرف منذ ذلك الحين دون طاقم.

وقال الجيش في بيان نقلته وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء إن الناقلة تعرضت للقصف للمرة الثانية “وما تبقى من الشحنة يحترق على الأرجح”.

ووصف الجيش الأوكراني السفينة بأنها “قنبلة بيئية” وألقى باللوم في بقائها من دون طاقم على الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا. وقال الجيش الأوكراني إن صاروخا روسيا جو أرض من طراز كيه.إتش-31 أصاب السفينة.

ولم يتسن لرويترز تأكيد تفاصيل الهجوم من مصدر مستقل.