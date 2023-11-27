أوكرانيا.. عاصفة شتوية تجتاح البلاد وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق

قالت السلطات الأوكرانية إن عاصفة ثلجية شديدة مصحوبة برياح عاتية اجتاحت أوكرانيا (الاثنين 27-11-2023) مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن 2000 تجمع سكني في 16 منطقة وإغلاق أكثر من 12 طريق سريع أمام حركة المركبات.

ويأتي الطقس القاسي في ظل وجود عشرات الآلاف من الجنود في مواقع بالجبهة الأمامية في إطار الحرب المستمرة منذ 21 شهرا مع روسيا، ووسط مخاوف من أن تستهدف موسكو شبكة الكهرباء بضربات جوية هذا الشتاء.

وكتب وزير الداخلية إيهور كليمينكو على تطبيق تيليجرام أن ما لا يقل عن 1370 شاحنة بضائع كانت عالقة وجرى سحب 840 سيارة بسبب تراكم الثلوج الذي وصل ارتفاعه في بعض الأماكن إلى مترين.

وأضاف أن جنوب ووسط أوكرانيا كانا الأكثر تضررا.

وقالت شركة (دي.تي.إيه.كيه)، أكبر شركة خاصة لتزويد الطاقة في أوكرانيا، في وقت مبكر من اليوم الاثنين إنها تمكنت من إعادة التيار الكهربائي لحوالي 250 منطقة سكنية.

وحث رئيس بلدية أوديسا المطلة على البحر الأسود أمس الأحد السكان على البقاء في منازلهم وحذرت السلطات من أن إمدادات المياه قد تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي الذي أوقف عمل المضخات.

وقالت خدمة الحدود الأوكرانية أيضا أمس الأحد إن مولدوفا أوقفت مؤقتا دخول المركبات إلى أراضيها من نقطتي عبور في منطقة أوديسا.