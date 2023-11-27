الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا.. عاصفة شتوية تجتاح البلاد وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق

منذ 43 دقيقة
حافلة عالقة في أوكرانيا بسبب العاصفة الشتوية القوية

حافلة عالقة في أوكرانيا بسبب العاصفة الشتوية القوية (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات الأوكرانية إن عاصفة ثلجية شديدة مصحوبة برياح عاتية اجتاحت أوكرانيا (الاثنين 27-11-2023) مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن 2000 تجمع سكني في 16 منطقة وإغلاق أكثر من 12 طريق سريع أمام حركة المركبات.

ويأتي الطقس القاسي في ظل وجود عشرات الآلاف من الجنود في مواقع بالجبهة الأمامية في إطار الحرب المستمرة منذ 21 شهرا مع روسيا، ووسط مخاوف من أن تستهدف موسكو شبكة الكهرباء بضربات جوية هذا الشتاء.

وكتب وزير الداخلية إيهور كليمينكو على تطبيق تيليجرام أن ما لا يقل عن 1370 شاحنة بضائع كانت عالقة وجرى سحب 840 سيارة بسبب تراكم الثلوج الذي وصل ارتفاعه في بعض الأماكن إلى مترين.

وأضاف أن جنوب ووسط أوكرانيا كانا الأكثر تضررا.

وقالت شركة (دي.تي.إيه.كيه)، أكبر شركة خاصة لتزويد الطاقة في أوكرانيا، في وقت مبكر من اليوم الاثنين إنها تمكنت من إعادة التيار الكهربائي لحوالي 250 منطقة سكنية.

وحث رئيس بلدية أوديسا المطلة على البحر الأسود أمس الأحد السكان على البقاء في منازلهم وحذرت السلطات من أن إمدادات المياه قد تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي الذي أوقف عمل المضخات.

وقالت خدمة الحدود الأوكرانية أيضا أمس الأحد إن مولدوفا أوقفت مؤقتا دخول المركبات إلى أراضيها من نقطتي عبور في منطقة أوديسا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السعودية - إيطاليا
إيطاليا والسعودية.. مباحثات للاستثمار في قطاعات السيارات والتعدين والدفاع
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل
غزة تحت النار
بوريل: حماس "فكرة" لا يمكن قتلها.. وإسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس
صاعقة برق
صواعق برق قوية تقتل 24 شخصاً في ولاية جوجارات غرب الهند

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
الكرة الأرضية - تعبيرية
"عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية