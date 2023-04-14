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أوكرانيا: عثرنا على مزيد من المكونات الصينية في الأسلحة الروسية

منذ 9 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قال مستشار كبير في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرويترز إن القوات الروسية تعثر على المزيد من المكونات صينية الصنع بالأسلحة الروسية المستخدمة في حرب أوكرانيا، مع تراجع المكونات الغربية التي تقيدها العقوبات.

وقال فلاديسلاف فلاسيوك‭‭‭ ‬‬‬الذي يقدم المشورة إلى رئيس الأركان بشأن سياسات العقوبات “نواصل العثور على إلكترونيات مختلفة في الأسلحة التي حصلنا عليها من ساحة القتال”.

وقال في مكالمة فيديو “الاتجاه العام الآن هو تراجع في المكونات غربية الصنع ولكن مع زيادة في المكونات من دولة، ليس من الصعب تخمينها. إنها الصين، بالطبع”.

نفت الصين مرارا إرسال معدات عسكرية إلى روسيا منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط عام 2022.

وتفيد معلومات جمعها خبراء أوكرانيون من ساحة القتال واطلعت عليها رويترز بوجود مكونات صينية في نظام الملاحة في طائرات مسيرة من طراز أورلان التي كانت تستخدم سابقا نظاما سويسريا.

    المصدر :
  • رويترز

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