الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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أوكرانيا: عجز الكهرباء بلغ 30% بعد هجمات روسيا

منذ 44 دقيقة
انقطاع الكهرباء عن أجزاء كثيرة من أوكرانيا

انقطاع الكهرباء عن أجزاء كثيرة من أوكرانيا

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قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا ما زالت تعاني عجزا نسبته 30 بالمئة في الكهرباء، وذلك بعد ستة أيام من موجة الهجمات الصاروخية الروسية الضخمة على شبكة الكهرباء بها.

وأكد في اجتماع حكومي أن أوكرانيا تملك مخزونا كافيا من الغاز الطبيعي لتجاوز فصل الشتاء.

وقالت أوكرانيا، الاثنين إنها اضطرت لقطع التيار الكهربائي في مناطق بأنحاء البلاد بعد انتكاسة في جهودها لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت إثر هجمات صاروخية روسية.

وقالت شركة يوكرنرجو المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية في أوكرانيا إنها اضطرت لإيقاف وحدات الكهرباء في عدة محطات لظروف طارئة موضحة أن الطلب على الكهرباء يشهد ارتفاعا مع دخول الشتاء وسقوط الثلوج في العاصمة وباقي أنحاء البلاد.

وأضافت “ستعود الوحدات إلى العمل فور إزالة أسباب القطع الطارئ للكهرباء، وهو ما سيقلل العجز في منظومة الكهرباء ويقلل حجم القيود على المستهلكين”.

وقالت شركة (دي.تي.إي.كيه)، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، إنها ستقلل إمداداتها من الكهرباء بواقع 60 بالمئة لمشتركيها في كييف التي تحوم درجات الحرارة فيها حول الصفر المئوي (32 درجة فهرنهايت).

وبشأن النسبة المتبقية من الإمدادات، أوضحت الشركة أن 42 بالمئة فقط تبقى للاستهلاك اليومي بعد تلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية.

    المصدر :
  • رويترز

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