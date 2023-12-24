أوكرانيا: عودة حركة الشاحنات بعد إنهاء مزارعين بولنديين إغلاق معبر حدودي

أعلنت إدارة الحدود الأوكرانية اليوم الأحد، أن المزارعين البولنديين أنهوا إغلاقهم لأحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا وبولندا وإن حركة الشاحنات عادت لطبيعتها بشكل كامل.

وذكرت إدارة الحدود عبر تطبيق تيليجرام “تمت استعادة حركة مرور الشاحنات. أنهى المزارعون البولنديون الحصار أمام معبر ميديكا – شيهيني”.

كما نقلت عن حرس الحدود البولندي قوله إن الاحتجاج أمام المعبر انتهى في الساعة 9:30 صباحا بتوقيت كييف (0730 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وأضافت أن “تسجيل وعبور الشاحنات التي تدخل أوكرانيا يتم كالمعتاد”.

وقال مزارعون بولنديون أمس السبت إنهم سيعلقون احتجاجهم عند المعبر مع أوكرانيا اعتبارا من اليوم لكن سائقي الشاحنات سيواصلون إغلاق ثلاثة معابر أخرى خلال عيد الميلاد.

ويغلق السائقون عدة معابر مع أوكرانيا منذ السادس من نوفمبر تشرين الثاني مطالبين الاتحاد الأوروبي بإعادة العمل بنظام تحتاج بموجبه الشركات الأوكرانية إلى تصاريح للعمل في دول التكتل.

وانضم إليهم لاحقا المزارعون الذين طالبوا بدعم حكومي لزراعة الذرة وعدم زيادة الضرائب.

وذكر محللون لعمليات النقل أن حوالي 3900 شاحنة كانت على الجانب البولندي من الحدود بانتظار الإذن لدخول أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي المعين حديثا دونالد توسك الأسبوع الماضي إن الحكومة الجديدة ستحاول وضع حد سريعا لاحتجاج سائقي الشاحنات.