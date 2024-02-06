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أوكرانيا: فجرنا منصة حفر تستخدمها روسيا في هجماتها بالطائرات المسيرة

منذ 6 دقائق
علما أوكرانيا وروسيا

علما أوكرانيا وروسيا

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قالت أوكرانيا الثلاثاء إن مجموعة من قواتها الخاصة نسفت منصة حفر في البحر الأسود كانت روسيا تستخدمها في تعزيز مدى طائراتها المسيرة.

وقالت القوات الخاصة في بيان على تليغرام إن معدات على المنصة استخدمت للطائرات المسيرة المشاركة في الهجمات على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا وللسيطرة على الجزء الشمالي الغربي من البحر.

وأضاف البيان أن العملية التي أطلق عليها اسم “سيتادل” (القلعة) جرت ليلا وأسفرت عن الاستيلاء على “معدات مهمة للعدو” وتفجير المنصة.

وأضافت أن “عملية خاصة ناجحة وفرت حركة أكثر أمانا للسفن وقلصت قدرات العدو في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود”.

وأظهر مقطع مصور نُشر إلى جانب البيان قوات تهبط على المنصة في ساعات الفجر وتعمل داخلها وتبتعد عنها ثم يظهر انفجار ساطع في الخلفية.

    المصدر :
  • رويترز

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