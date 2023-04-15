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أوكرانيا: قتال دموي غير مسبوق في باخموت

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2023 11:54 مساءً
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال الجيش الأوكراني، السبت إن قواته تخوض معارك دامية غير مسبوقة مع القوات الروسية في مدينة باخموت المدمرة بشرق أوكرانيا، لكن قواته لا تزال صامدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم إن مقاتلين من مجموعة فاجنر للمرتزقة استولوا على منطقتين أخريين في باخموت، الهدف الرئيسي لهجوم موسكو في شرق أوكرانيا.

وتقود فاجنر محاولات روسيا للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي فيما تعد أطول معركة في الحرب وأكثرها قتلى لكلا الجانبين.

وقال سيرهي تشيريفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا، إن “معارك دامية لم يسبق لها مثيل في العقود الماضية تدور في وسط المنطقة الحضرية بالمدينة”.

وأضاف في تصريحات لقناة 1+1 التليفزيونية “جنودنا يبذلون قصارى جهدهم في معارك دموية وشرسة لتقويض القدرة القتالية (للعدو) وتحطيم معنوياته. يفعلون ذلك بنجاح كل يوم، وفي كل ركن بهذه المدينة”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات فاجنر سيطرت على منطقتين في الضواحي الشمالية والجنوبية لمدينة باخموت. وأضافت أن وحدات المظلات التابعة للجيش الروسي تدعم ذلك التقدم بصد القوات الأوكرانية.

ولم يتسن لرويترز التأكد من التقرير بشكل مستقل.

وقالت بريطانيا في تحديث مخابراتي أمس الجمعة إن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من بعض الأراضي في مدينة باخموت مع شن روسيا هجوما جديدا هناك بقصف مدفعي مكثف على مدى اليومين المنصرمين.

ولم يشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي المصور اليوم السبت إلى باخموت، وكرر رغبة كييف في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أقرب وقت ممكن. وقال إن أوكرانيا ستحتاج إلى ضمانات أمنية فاعلة قبل حدوث ذلك، لكنه لم يخض في تفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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