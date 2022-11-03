أوكرانيا.. قصف روسي يقطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية

ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجواتوم ، الخميس، أن الكهرباء انقطعت عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية، مما يعني أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب.

وأضافت أن المحطة لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يوما.

في غضون ذلك أفادت مصادر إعلامية أوكرانية بوقوع انفجارات في مدن خيرسون وميكولايف ونيكوبول جنوب البلاد.

وقبلها، أفادت وسائل إعلام روسية بسماع دوي انفجارات قوية في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوريجيا جنوب أوكرانيا. وأكدت سلطات المدينة الموالية لروسيا تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى عدم وجود تهديد للمدينة.

25 بلدة تتعرض للقصف

وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أفادت، أمس الأربعاء، أن معارك دائرة في الشرق وأن 25 بلدة في الشرق والوسط والجنوب تتعرض للقصف.

أفاد مراسلو “فرانس برس” عن دمار كبير في قرية بيلوزيركا على جبهة خيرسون في الجنوب، العاصمة الإقليمية حيث تحصن القوات الروسية مواقعها تمهيدا لهجوم أوكراني مرتقب.

وفي بيلوزيركا، تقصف القوات الروسية من الطرف الجنوبي للطريق في الموقع الذي تحصنت فيه منذ انسحابها من تلك البلدة في مارس.