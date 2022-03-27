أوكرانيا: لا أساس قانوني لأي استفتاء روسي في الأراضي المحتلة

في أول رد أوكراني على إعلان زعيم الانفصاليين في لوغانسك شرق البلاد، بشأن استفتاء قد ينظم قريبا في أراضي “الجمهورية” على انضمامها إلى روسيا، قالت أوكرانيا إن إجراء روسيا لاستفتاء في الأراضي الأوكرانية المحتلة سيفتقر لأي أساس قانوني.

وأكدت أوكرانيا على أنه سيواجه ردا قويا من المجتمع الدولي مما يعمق عزلة موسكو العالمية.

ونُقل عن الزعيم المحلي لمنطقة لوجانسك التي تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا إن المنطقة قد تجري استفتاء قريبا بشأن الانضمام إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو في بيان لرويترز “جميع عمليات الاستفتاء الوهمية في الأراضي المحتلة مؤقتا باطلة ولاغية ولن يكون لها أي شرعية قانونية… في المقابل ستواجه روسيا ردا أقوى من المجتمع الدولي مما يزيد من عزلتها الدولية”.

بدوره، قال ليونيد كلاشنيكوف، الذي يرأس لجنة العلاقات مع الجمهوريات السوفياتية السابقة في مجلس الدوما الروسي: «أعتقد أنه حالياً ليس الوقت المناسب للقيام بذلك (الاستفتاء)».

ونقلت عنه وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء قوله: «أنْ نشغل أنفسنا بأسئلة كهذه ليس ضرورياً إلى حد بعيد بينما يتقرر المصير على الجبهة».

وقد طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فجر اليوم الأحد الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري لبلاده، معتبرا ذلك ضروريا “من أجل حرية أوروبا”، بينما أعلنت واشنطن أنها فرضت خلال شهر عقوبات على أكثر من 470 شخصية و196 كيانا في روسيا.

من جهة أخرى، اتهمت بريطانيا الجيش الروسي باستهداف مناطق مكتظة بالسكان في أوكرانيا، وقالت إنه يعمد إلى القصف من داخل أجواء روسيا خشية تعرّض الطائرات للدفاعات الأوكرانية.