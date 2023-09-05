أوكرانيا لا تتوقع تغير وضع تصدير الحبوب بعد محادثات بوتين وأردوغان

قال مصدر كبير بالحكومة الأوكرانية، الثلاثاء، إن بلاده لا تتوقع أن يتغير وضع صادراتها من الحبوب بعد المحادثات التي جرت أمس الاثنين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر أردوغان أن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية كان الملف الأبرز في محادثاته مع بوتين أمس، وعبر عن اعتقاده بأنه يمكن التوصل قريبا إلى حل لإعادة إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي سبق التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وانسحبت منه روسيا.

ونادى أردوغان بضرورة إرسال المزيد من الحبوب إلى أفريقيا بدلًا من الدول الأوروبية.

كما لفت الرئيس التركي إلى أنّه يعتقد بأنه يمكن التوصل قريبًا إلى حل بشأن إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، بما في ذلك سد الفجوات المتبقية.

إذ يسعى أردوغان إلى إقناع بوتين بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود بعد انسحاب موسكو في يوليو/ تموز، لينتهي بذلك الاتفاق الذي استمر عامًا وسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.