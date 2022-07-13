أوكرانيا: لا توجد محادثات سلام جارية مع روسيا

استبعد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأربعاء التنازل عن أراض لروسيا في إطار أي اتفاق سلام وقال إنه لا توجد محادثات سلام جارية بين موسكو وكييف.

وتابع في إفادة صحفية “هدف أوكرانيا في هذه الحرب… هو تحرير أراضينا واستعادة وحدة أراضينا وسيادتنا الكاملة في شرق وجنوب أوكرانيا… هذا هو الهدف النهائي لموقفنا في التفاوض”.

وسيطرت روسيا، التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط، على منطقة لوجانسك في شرق أوكرانيا هذا الشهر وتأمل في الاستيلاء على جميع الأراضي التي لم تسيطر عليها بعد في دونيتسك المجاورة، وهي المنطقة الأخرى في دونباس.

وقال كوليبا في مقابلة نُشرت في وقت سابق اليوم الأربعاء، قبل إجراء محادثات في إسطنبول يشارك فيها مسؤولون أوكرانيون وروس وأتراك ومن الأمم المتحدة، إن التوصل لاتفاق بشأن استئناف صادرات الحبوب، التي منعت روسيا خروجها من الموانئ الأوكرانية، يبدو قريبا للغاية.

لكنه أوضح في إفادة اليوم أنه تم تجميد إجراء محادثات سلام على نطاق أوسع.

وقال “لا تُجرى محادثات (سلام) حاليا بين روسيا وأوكرانيا بسبب موقف روسيا وعدوانها المستمر على بلدنا”.

وردا على سؤال حول قرار الحكومة الكندية إعادة توربين تم إصلاحه إلى ألمانيا لتشغيل خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 1) بين روسيا وألمانيا، قال كوليبا إن كييف أبلغت برلين وأوتاوا أن هذا كان “خطأ”.

وقالت الحكومة الكندية يوم السبت إنها ستصدر “تصريحا محدد المدة وقابلا للإلغاء” لإعفاء إعادة توربينات من العقوبات الروسية مع سعي أوروبا للحفاظ على استمرار تدفق الطاقة لحين تمكنها من إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي.