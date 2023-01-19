أوكرانيا: لا وقت لدينا والعالم يسمح بإطالة أمد مناقشات التسليح

حثت أوكرانيا حلفاءها الغربيين، الخميس، على الإسراع بإمدادها بالدبابات والدفاعات الجوية، وقالت إن الأوكرانيين يدفعون أرواحهم ثمنا لبطء وتيرة المناقشات في العواصم بالخارج.

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية على تطبيق تيليجرام “ليس لدينا وقت، والعالم ليس لديه هذا الوقت”.

مدرعات قتالية لأوكرانيا

تدرس واشنطن منح كييف مدرعات ثقيلة، إلى جانب مركبات “برادلي” القتالية، وذلك قبيل اجتماع مقرر، غدا الجمعة، في ألمانيا، لبحث سبل تنسيق إمدادات أوكرانيا العسكرية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “بلومبيرغ” الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إدراج مركبات “سترايكر” المدرعة لحزمتها التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مضيفة بذلك نظام أسلحة جديدا وأكثر قوة كانت حجبته في السابق.

وقالت “بلومبيرغ” إن هذه الجهود تأتي عوضًا عن دبابات “أبرامز” التي ترغب فيها أوكرانيا.

شرط ألماني

قال مصدر حكومي في برلين لرويترز إن ألمانيا سترسل دبابات محلية الصنع إلى أوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة على القيام بالمثل، وذلك فيما لا يزال الشركاء في حلف شمال الأطلسي غير متفقين على أفضل السبل لتسليح كييف.

وطلبت أوكرانيا تزويدها بأسلحة غربية حديثة، خاصة دبابات المعارك الثقيلة، حتى تتمكن من استعادة الزخم بعد تحقيق بعض النجاحات في ساحة المعركة في النصف الثاني من عام 2022 في مواجهة القوات الروسية.

وتمتع برلين بحق رفض أي قرار بتصدير دباباتها من طراز ليوبارد، والتي يرى خبراء في مجال الدفاع أنها الأنسب لأوكرانيا.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية طلب عدم الكشف عن هويته إن المستشار الألماني أولاف شولتس شدد عدة مرات في الأيام الأخيرة، خلف الأبواب المغلقة، على شرط إرسال الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا.