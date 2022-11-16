أوكرانيا: لدينا أدلة على وجود "أثر روسي" في انفجار بولندا

قال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الأربعاء، إن أوكرانيا لديها أدلة على وجود “أثر روسي” في انفجار وقع بشرق بولندا وتقول وارسو وحلف شمال الأطلسي إنه من المحتمل أن يكون ناجما عن صاروخ دفاع جوي أوكراني.

وأضاف أن أوكرانيا تريد إجراء دراسة مشتركة لحادث أمس الثلاثاء مع شركائها والاطلاع على المعلومات التي وفرت الأساس لاستنتاجات حلفائها.

وكتب دانيلوف على صفحة المجلس الرسمية على فيسبوك أن كييف “منفتحة تماما على دراسة شاملة للوضع”.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا في مؤتمر صحفي عندما سُئل عن تعليق دانيلوف “الإجراءات يتولاها خبراء بولنديون وأمريكيون، وإذا سُمح لأي شخص بالمشاركة في هذه الإجراءات فسيحتاج على الأقل إلى موافقة الطرفين”.

وردد دانيلوف ما قاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تحميل المسؤولية على “الإرهاب الصاروخي” الروسي. ولم يقدم دانيلوف تفاصيل بشأن الأدلة التي استشهد بها عندما أشار إلى “أثر روسي” وراء الحادث.

وقال دودا في وقت سابق إنه من “المحتمل جدا” أن يكون الصاروخ قد أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم إن الانفجار، الذي أودى بحياة شخصين، ربما نجم عن صاروخ دفاع جوي أوكراني، لكن روسيا هي المسؤولة في النهاية لأنها بدأت الحرب في أوكرانيا.