أوكرانيا: لم نتعهد بالتزامات غير الواردة في اتفاق تصدير الحبوب

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، الخميس، إن بلاده لم تتعهد بأي التزامات جديدة تتجاوز شروط الاتفاق الموقع في يوليو تموز لتصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود بعد الغزو الروسي.

وكتب المتحدث أوليج نيكولينكو على فيسبوك أن أوكرانيا لم تستخدم قط “ممر” الحبوب عبر البحر الأسود لأغراض عسكرية، ولا تعتزم فعل ذلك على الإطلاق.

7 سفن تغادر أوكرانيا

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن سبع سفن تحمل منتجات زراعية غادرت موانئ البلاد على البحر الأسود، الخميس، بعد يوم من استئناف العمل باتفاق يهدف إلى إتاحة تصدير المواد الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان إن السفن تحمل 290 ألف طن من المنتجات، وتبحر باتجاه دول أوروبية وآسيوية دون خوض في التفاصيل.

تراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريعا عن قرار تعليق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب، واختار عدم إشعال أزمة غذاء عالمية، في اعتراف ضمني بأن تهديداته المبطنة بهذا الشأن، كانت بمثابة خدعة، وفق تحليل لصحيفة “الغارديان”.

والأربعاء، قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، بعد تعليقها في مطلع الأسبوع.