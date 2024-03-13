أوكرانيا: مقتل شخصين على الأقل في هجمات روسية

قال مسؤولون أوكرانيون الأربعاء إن شخصين على الأقل قتلا في هجمات روسية بطائرات مسيرة وقنابل الليلة الماضية في منطقتي سومي ودونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك عبر تطبيق تيليغرام إن الروس أسقطوا قنبلة على بلدة ميرنوهراد بالمنطقة مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي إن خسائر بشرية نتجت عن استهداف طائرة مسيرة روسية لمبنى سكني الليلة الماضية.

وقالت الإدارة إن 30 شقة في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق تضررت، و15 منها دُمرت بشكل كبير.

وقال المسؤولون إنه تم إنقاذ عشرة أشخاص من بين الأنقاض، ثمانية منهم أصيبوا بجروح.

وفي وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، أصاب صاروخ روسي مبنيين سكنيين في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي ولد ونشأ في المدينة، بفرق الإنقاذ عبر تيليجرام وتوعد روسيا بالمحاسبة.

وذكر مسؤولون روس في مناطق متاخمة لأوكرانيا اليوم الأربعاء أن كييف شنت هجوما كاسحا بطائرات مسيرة لليلة الثانية على التوالي، واستهدفت مرة أخرى منشآت للطاقة.