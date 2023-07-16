الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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أوكرانيا.. مقتل شخص في قصف روسي على خاركيف

منذ 42 دقيقة
صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

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أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، مقتل شخص في قصف روسي على مدينة خاركيف.

وقال مسؤولان محليان إن رجلا لقي حتفه وعدة أشخاص أصيبوا في قصف روسي على أحد أحياء خاركيف، أكبر مدينة في شرق أوكرانيا.

وذكر حاكم خاركيف أوليه سينهوبوف على تيليجرام أن مواطنا من مواليد عام 1999 قُتل في الهجوم على الجزء الجنوبي من خاركيف.

وكان قد قال في منشور سابق إن حريقا اندلع بسبب القصف مضيفا أن المسعفين نقلوا ثلاثة رجال مصابين بشظايا إلى مستشفى وعالجوا آخر في الموقع.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن سبعة أشخاص أصيبوا في القصف الذي استهدف حي أوسنوفيانسكي بالمدينة. ولم يتسن لرويترز التأكد من تفاصيل الهجوم وعدد الضحايا من مصادر مستقلة.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على جزء كبير من منطقة خاركيف في سبتمبر أيلول، بينما تحتل القوات الروسية حاليا شريطا صغيرا من الأرض هناك.

    المصدر :
  • رويترز

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