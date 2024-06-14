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أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 4 في غارة جوية روسية على منطقة سومي

منذ 26 دقيقة
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قالت الإدارة العسكرية في منطقة سومي الأوكرانية: “إن شخصا قُتل وأصيب أربعة آخرون في غارة جوية روسية اليوم الجمعة على المنطقة الواقعة في شمال أوكرانيا”.

وأضافت الإدارة على تطبيق تيليغرام أن “الضربة استهدفت بلدة شوستكا على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود مع روسيا. ولم تذكر الإدارة تفاصيل عن حجم الأضرار”.

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تنهي الحرب في أوكرانيا إلا إذا تخلت كييف عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنازلت عن أربع مناطق تطالب بها موسكو، وهي مطالب رفضتها سريعا كييف واعتبرتها بمثابة استسلام.

وعشية مؤتمر في سويسرا لم تتم دعوة روسيا إليه، وضع بوتين شروطا متطرفة تتعارض تماما مع الشروط التي تضعها أوكرانيا، وهو ما يعكس على ما يبدو ثقة موسكو المتزايدة في أن قواتها لها اليد العليا في الحرب.

وكرر مطلبه بنزع سلاح أوكرانيا، وهو موقف لم يتغير منذ أن أرسل القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022، وقال إن إنهاء العقوبات الغربية يجب أن يكون أيضا جزءا من اتفاق السلام. وكرر أيضا دعوته إلى “تطهير أوكرانيا من النازية” وهو ما تصفه كييف بأنه افتراء لا أساس له من الصحة ضد قيادتها.

    المصدر :
  • رويترز

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