أوكرانيا.. مقتل مزارع في خيرسون بانفجار لغم

قال حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية‭‭ ‬‬أولكسندر بروكودين إن مزارعا لقي حتفه وأصيب آخر، الأحد، في المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا بعد أن مر جرارهما على لغم في أثناء حرثهما لأحد الحقول.

وتحررت منطقة خيرسون من قبضة الاحتلال الروسي الذي دام لفترة طويلة لكن تنتشر بها كميات كبيرة من الألغام ويخاطر المزارعون بحياتهم بالعمل في الحقول التي لم يتم تطهيرها من الألغام بعد.

وأضاف بروكودين عبر تطبيق تيليجرام “أناشد مرة أخرى سكان المنطقة. لا تبدأوا أي عمل حتى يفحص خبراء المتفجرات الحقول. اعتنوا بسلامتكم”.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في وقت سابق من هذا العام إن الغزو الروسي لأوكرانيا نجم عنه حقل ألغام تصل مساحته إلى 250 ألف كيلومتر مربع، وهو الأكبر في العالم.