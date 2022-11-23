أوكرانيا.. مقتل 3 أشخاص في هجمات جوية روسية على كييف

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ثلاثة على الأقل قتلوا في هجمات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء من بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وأضاف أن 11 شخصا على الأقل من سكان كييف أصيبوا بجروح.

روسيا تستهدف محطات الطاقة الأوكرانية

أمطرت روسيا أنحاء أوكرانيا، الأربعاء، بوابل من الصواريخ مما أصاب البنية التحتية في العاصمة كييف ومدن أخرى مع مواصلة موسكو حملتها لقطع خدمات الكهرباء والتدفئة الأوكرانية قبل فصل الشتاء الذي يلوح في الأفق.

وانطلقت صافرات إنذار للتحذير من الغارات الجوية على مستوى البلاد. وسُمع دوي انفجارات في ضواحي كييف التي قال رئيس بلديتها إن البنية التحتية تعرضت للقصف، ولم يقدم تفاصيل أخرى على الفور. وأفادت تقارير أن هناك انفجارات وقعت في مدن أخرى. ولم تتوافر على الفور معلومات بخصوص الضحايا.

ومنذ أكتوبر تشرين الأول، دأبت روسيا على استهداف البنية التحتية للكهرباء والتدفئة. وتقول موسكو إن الهدف هو تقليص قدرة أوكرانيا على القتال. وتقول كييف إن الضربات المتعمدة على البنية التحتية المدنية تشكل جريمة حرب.

وفي خطاب مصور الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم إنشاء “مراكز صمود” خاصة في جميع أنحاء أوكرانيا لتوفير الكهرباء والتدفئة والمياه والإنترنت واتصالات الهاتف المحمول وتوفير العقاقير مجانا وعلى مدار الساعة.