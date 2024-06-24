أوكرانيا: مقتل 4 وإصابة 34 في هجوم صاروخي روسي على بلدة باكروفسك شرق البلاد

قال فاديم فيلاشكين الحاكم الإقليمي: “إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم وأُصيب 34 آخرون من بينهم طفلان في هجوم صاروخي روسي على بلدة باكروفسك شرق أوكرانيا”.

وأضاف على تطبيق “تيليغرام”: “هذه واحدة من أكبر هجمات العدو على المدنيين في الآونة الأخيرة”.

وكان منشور فيلاشكين مرفقا بصور تظهر مباني من طابق واحد بنوافذ محطمة وأسطح مدمرة مع تناثر الطوب وبقايا مواد البناء حولها.

وذكر فيلاشكين أن “القوات الروسية أطلقت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم على البلدة التي تبعد نحو 24 كيلومترا عن خط المواجهة”.

وتابع أن “الهجوم دمر منزلا خاصا وألحق أضرارا بستة عشر منزلا”.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني في بيان”: “إن صاروخا واحدا استهدف المنطقة، وبعد نصف ساعة أطلق الجانب الروسي صاروخا آخر”.

وأضاف أن “الهجمات ألحقت أضرارا بخط أنابيب غاز وسيارات”.