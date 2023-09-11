أوكرانيا: نتوقع حدوث تعبئة قسرية جماعية للسكان قريباً في روسيا

قال الجيش الأوكراني الاثنين إن روسيا قد تدشن حملة تعبئة كبيرة قريبا في محاولة لتجنيد مئات آلاف الجنود من داخل روسيا وأوكرانيا المحتلة.

ولم يقدم بيان لهيئة الأركان العامة الأوكرانية ما يدعم هذا الزعم.

وقال مسؤولون روس إنه لا توجد خطط حالية لموجة جديدة من التعبئة وإن موسكو تركز على تجنيد جنود محترفين.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيانها عن حالة ساحة القتال “يتوقع حدوث تعبئة قسرية جماعية للسكان قريبا في روسيا الاتحادية والأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا بسبب الخسائر الكارثية التي تكبدها المحتلون”.

وأضاف البيان أن حملة التعبئة قد تستهدف ما بين 400 ألف و700 ألف مجند معتمدة على تقديرات مختلفة.

وجاء في البيان أن عدد الروس الذين تم تجنيدهم في موسكو وسان بطرسبرج سيظل “ضئيلا”، بينما سيتزايد الاعتماد بكثافة على الروس من المناطق الواقعة خارج المدينتين الروسيتين الكبيرتين.

وأصدرت هيئة الأركان العامة بيانها بعد أيام من تصريح مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الأوكرانية أفاد بوجود 420 ألف جندي روسي داخل أوكرانيا حاليا.

وتتعامل روسيا وأوكرانيا مع خسائرهما في ساحة المعركة على أنها سر من أسرار الدولة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم الأسبوع الماضي قولهم إن إجمالي عدد القتلى والجرحى من الروس والأوكرانيين في الحرب بلغ نحو 500 ألف منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير شباط 2022.