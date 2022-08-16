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أوكرانيا: نستطيع تصدير 3 ملايين طن حبوب الشهر المقبل

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2022 10:05 صباحًا
القمح الأوكراني

القمح الأوكراني

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قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، الثلاثاء، إن بلاده يمكنها تصدير ثلاثة ملايين طن من الحبوب من موانئها في سبتمبر أيلول، وقد تتمكن في المستقبل من تصدير أربعة ملايين طن منها شهريا.

وأضاف أن أوكرانيا تلقت طلبات لوصول 30 سفينة إليها في الأسبوعين المقبلين لتصدير الحبوب.

وتراجعت صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ أن غزتها روسيا في 24 فبراير شباط وأغلقت موانئها على البحر الأسود، لكن فُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف جعل من الممكن إرسال مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.

سفينة بريف كوماندر تغادر أوكرانيا

أظهرت بيانات رفينيتيف أيكون، الثلاثاء، أن السفينة (بريف كوماندر) غادرت ميناء بيفديني الأوكراني حاملة أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية المتجهة إلى أفريقيا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

لكن تم فتح ثلاث موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، مما أتاح الفرصة لإرسال مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن السفينة (بريف كوماندر) التي تحمل على متنها 23 ألف طن من القمح توجهت إلى جيبوتي، ومن المقرر أن تتوجه الإمدادات بعد ذلك للمستهلكين في إثيوبيا.

وأضافت في بيان “الوزارة والأمم المتحدة تعملان على إيجاد سبل لزيادة الإمدادات الغذائية للفئات الضعيفة اجتماعيا من الأفارقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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