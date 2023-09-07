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أوكرانيا: نشحن الحبوب عبر موانئ كرواتيا

منذ 49 دقيقة
الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

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أعلنت مسؤولة أوكرانية كبيرة، اليوم الخميس، أن بلادها بدأت تصدير الحبوب عبر موانئ كرواتيا بهدف زيادة مسارات صادراتها في ظل استمرار حصار موانئها على البحر الأسود.

وكانت الموانئ المطلة على البحر الأسود هي المسار الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية لكن كييف بحثت عن مسارات بديلة منذ الغزو الروسي الذي بدأ العام الماضي وقرار روسيا الانسحاب من اتفاق حبوب البحر الأسود في منتصف يوليو تموز.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة لزغرب في أواخر يوليو تموز إن أوكرانيا وكرواتيا اتفقتا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت يوليا سفيريدنكو النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني في بيان مكتوب “الحبوب الأوكرانية يتم تصديرها بالفعل عبر الموانئ الكرواتية. نحن ممتنون لوجود تلك الإمكانية”.

وتابعت قائلة “مستعدون لتطوير ذلك من خلال توسيع نطاق قدرات ممر النقل… نعتقد أن هذا المسار اللوجستي سيلعب دورا مهما في التجارة الثنائية بين بلدينا حتى بعد انتهاء الحرب”.

ولم تفصح عن كميات الحبوب الأوكرانية التي تم شحنها بالفعل عبر موانئ كرواتيا.

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