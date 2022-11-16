أوكرانيا: نعمل مع الحلفاء لإقامة نظام دفاع جوي "متكامل"

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء إن كييف تعمل مع حلفاء دوليين لبناء نظام دفاع جوي “متكامل ومنسق”.

ولم يذكر ريزنيكوف تفاصيل أخرى في تغريدة غداة شن روسيا ضربات جوية في أنحاء أوكرانيا، لكنه قال إن “حماية السماء الأوكرانية” ستكون أولوية في اجتماع مقرر مع حلفاء في ألمانيا.

وكتب يقول “نعمل مع شركائنا على إقامة نظام دفاع جوي متكامل ومنسق. نستعد لفصل الشتاء في ساحة المعركة”.

وكشف مسؤولون عسكريون غربيون، أنه منذ 3 أشهر وصل إلى كييف سلاح جديد “مهم جداً بل ثمين في ساحة المعركة”.

إلا أنهم أوضحوا أن هذا السلاح لم يكن قاذفة صواريخ أو مدفعاً أو أي نوع آخر من الأسلحة الثقيلة التي أغدق بها الغرب على كييف، بل كان برنامجاً ذكياً أو نظاماً معلوماتياً عبر الإنترنت، لتتبع تحركات الروس يُعرف باسم دلتا، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، الثلاثاء.

يذكر أن المساعدات العسكرية الغربية التي أرسلت إلى أوكرانيا، تضمنت في معظمها، إصدارات محدثة ومتطورة من الأسلحة القديمة، من الصواريخ الموجهة متوسطة المدى ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة المعروفة باسم IRIS-T ، التي تحمي من الهجمات الصاروخية الروسية.

فأنظمة الدفاع الألمانية الجوية هذه طورت عام 2015، إلا أن الجيش الألماني لم يستخدم بعد هذه النسخة المحدثة من الأنظمة، التي تم شحنها إلى أوكرانيا الشهر الماضي.