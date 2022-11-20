أوكرانيا نفي تنفيذ أحكام إعدام بحق أسرى روس

قالت أوكرانيا إنها ستحقق في مقطع فيديو زعمت موسكو أنه يظهر القوات الأوكرانية أثناء قيامها بإعدام جنود أسرى من القوات الروسية.

وخلال مشاركتها في منتدى أمني في هاليفاكس، قالت أولها ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني التي تشرف على مسعى البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: “بالطبع ستحقق السلطات الأوكرانية في هذا الفيديو”.

وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق فتح تحقيق جنائي في حقيقة مقتطفات منشورة على قنوات Telegram روسية والتي تم نقلها على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وتقدم صورة مشوشة وغير كاملة، عن قيام جنود أوكران بإعدام جنود روس بعد استسلامهم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اللقطات تظهر “إعدام” وقالت إن روسيا تريد إجراء تحقيق دولي.

لكن ستيفانيشينا قال إن القوات الأوكرانية “لا تسعى إطلاقا لإعدام أي شخص” ولديها أوامر مباشرة بأخذ “أكبر عدد ممكن من أسرى الحرب” حتى يمكن ضمهم لتبادل أسرى مع روسيا.

وكانت بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا قد دعت إلى مزيد من التحقيق.

وقالت في بيان لوكالة أسوشيتد برس “نكرر دعوتنا إلى أن جميع هذه الادعاءات يجب أن تحقق بشكل صحيح وسريع من قبل السلطات المعنية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا ستسمح بإجراء تحقيق دولي، قال ستيفانيشينا: “سنرى.. لا مشكلة في ذلك.”

وقالت ماتيلدا بوجنر، التي ترأس بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا ، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن القوات الأوكرانية يشتبه في ارتكابها بعض الانتهاكات.

وأضافت: “تلقينا ادعاءات موثوقة بشأن إعدامات بإجراءات موجزة لأشخاص عاجزين عن القتال، وعدة حالات تعذيب وسوء معاملة، ورد أنها ارتكبت على يد أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية”.

أما مقاطع الفيديو التي زعمت روسيا أنها تشير إلى إعدام بشكل مستقل، فهي متقطعة، ويبلغ أطول مقتطف منها 36 ثانية. ويظهر هذا المقطع مجموعة من حوالي 10 رجال يرتدون معدات عسكرية كاملة، بعضهم ملقى على الأرض وآخرون يخرجون واحداً تلو الآخر من مبنى خارجي وأيديهم مرفوعة، ويبدو أنهم غير مسلحين وينضمون إلى الآخرين الموجودين بالفعل على الأرض.

ويرتدي بعض الرجال شرائط حمراء في أسفل أرجلهم، وهو ما يفعله أحيانا الجنود الروس والقوات المتحالفة معهم لتحديد هويتهم كأعضاء في قوة الكرملين. كما يظهر في الفيديو أيضًا رجال آخرون يشاهدونهم، ويظهرون أنهم مسلحون ويرتدون ومضات صفراء على أذرعهم وأرجلهم وجوذهم.

وفي الثواني القليلة الأخيرة من الفيديو، يظهر رجل من خلف المبنى الخارجي، ويبدو أنه مسلح، وسط ما يبدو أنه إطلاق نار مستمر. ويصبح الفيديو مشوشًا للغاية بحيث لا يرى ما سيحدث بعد ذلك. ومقطع فيديو آخر ، طوله 25 ثانية ويبدو أنه تم تصويره بطائرة بدون طيار، يظهر نفس الرجال مستلقين بلا حراك، وسط ما يبدو أنه برك من الدماء.

من جانبه، ادعى أندري ماروتشكو ، وهو رجل عرّف عن نفسه على أنه ضابط روسي مقيم في منطقة لوهانسك بأوكرانيا ، على Telegram أن اللقطات تم تصويرها في قرية Makiivka في المنطقة المحتلة بشرق أوكرانيا.